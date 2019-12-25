Військовослужбовець Міноборони за 40 тис. грн надавав відстрочку від призову на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.

Начальник одного з відділень структурного підрозділу Міністерства оборони України, використовуючи своє службове положення, організував схему одержання "відкатів" за виграш у тендері на постачання природнього газу для об’єктів МОУ м. Хмельницький на 2019-2020 рр.

Під час проведення комплексу процесуальних заходів правоохоронці задокументували одержання 80 тисяч гривень неправомірної вигоди через залученого посередника.

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Крім того, в ході досудового розслідування було задокументовано отримання службовцем 40 тисяч хабара за вплив на посадових осіб одного з військоматів області.

За визначену грошову нагороду підозрюваний обіцяв допомогти з вирішенням питання щодо надання відстрочки від призову на строкову військову службу місцевому жителю.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання, роботи та в транспортному засобі фігуранта справи було виявлено та вилучено підтверджуючі документи щодо вчинення кримінального правопорушення та кошти, які останній отримав в якості неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо затримання військовослужбовця в порядку ст.208 КПК України та оголошення підозри останньому.

Тривають слідчі дії.



