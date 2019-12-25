"Вбивць дітей не міняємо": активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

У центрі міста зібралися представники "Національного корпуса", "Правого сектору", "Фрайкору", громадської організації "Традиції і порядок", передає кореспондентка hromadske.

Учасники акції тримають в руках плакати з написами "Непокаране зло повертається", "Вбивць дітей не міняємо", "Не зрадьте загиблих героїв".

"По-перше, злочинці та терористи мають бути покарані тут. Це громадяни України і вони мають бути покарані українським судом. Навіщо ми віддаємо своїх громадян Росії? По-друге, коли ми проводимо такі обміни, як з Цемахом, ми таким чином ніби знімаємо відповідальність з Росії за агресію", — розповів hromadske учасник акції Дмитро Шевчук.

За порядком під час заходу слідкує близько півсотні поліцейських.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, жертвами якого стали 13 осіб, готують до обміну з РФ, - активіст Горовий

Раніше активіст Руслан Горовий повідомив, що обвинувачених в теракті біля Палацу спорту в Харкові, в результаті якого в 2015 році загинули чотири людини, можуть видати в РФ в рамках обміну.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підозрюваних можуть включити в списки обміну полоненими між Україною і Росією.

Районний суду 3 вересня 2019 року продовжив обвинуваченим дію запобіжного заходу до 1 листопада і відмовив у задоволенні клопотань обвинувачених про зміну і скасування заходів.



