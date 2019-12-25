Чиновники держпідприємства і співробітники СБУ вимагали 800 тис. грн "відкатів" у бізнес-структур, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному та безперешкодному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство. Вимагання так званих "відкатів" відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано.

Серед учасників схеми – заступник начальника управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступник начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також деякі службові особи держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль".

Попередньо змовившись між собою, згадані особи налагодили схему із систематичного вимагання та одержання неправомірних вигод.

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Вони створювали штучні перешкоди суб'єктам господарської діяльності під час процедури підписання актів-приймання виконаних підрядних робіт за укладеними договорами. Затягували терміни перерахунку грошових коштів за виконані роботи.

За ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи (повідомлення) до уповноважених суб'єктів із вимогою проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства суб'єктами господарської діяльності.

Таким чином створено умови для одержання неправомірних вигод від суб'єктів господарської діяльності та їх представників. Розмір так званого "відкату" встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями проживання, працевлаштування і роботи фігурантів кримінального провадження.

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