За добу надійшло 8 повідомлень про зникнення дітей на Київщині, всіх повернули додому, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
Всіх неповнолітніх втікачів оперативно розшукали працівники ювенальної превенції, провели з ними відповідні профілактичні розмови і доставили додому.
У переважній більшості випадків діти втекли з дому до друзів.
На щастя за час "відсутності" розшукуваних, жодних протиправних дій щодо них не було вчинено.
До деяких батьків поліція застосує міру адміністративного покарання за неналежне виховання дітей.