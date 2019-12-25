У Прип'яті вперше з моменту аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку. ФОТО

Новорічну ялинку встановили біля палацу культури "Енергетик" у центрі міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.

Місто Прип'ять розташоване на березі річки Прип'ять у 3-х км від Чорнобильській АЕС. До аварії на Чорнобильській АЕС у місті проживало 47,5 тис. осіб. Нині населення в ньому відсутнє у зв'язку з високим рівнем радіації.

Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року приблизно о 01:24 ночі, в ході проведення проєктного випробування турбогенератора №8 на енергоблоці №4. Під час випробування стався гідротермічний вибух, який повністю зруйнував реактор. Будівля енергоблоку і покрівля машинного залу частково обвалилися. У різних приміщеннях і на даху виникло понад 30 пожеж.

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В результаті аварії стався величезний викид в навколишнє середовище.

Із сільськогосподарського обороту довелось вивести близько 5 млн га земель. Навколо АЕС була створена 30-кілометрова зона відчуження, знищені і поховані сотні дрібних населених пунктів, серед яких і місто Прип'ять. Із зон, що зазнали забруднення, було евакуйовано близько 200 тис. осіб.







