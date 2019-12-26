Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
26.12.19 08:40

Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів. ФОТОрепортаж

Українські військовослужбовці, які утримують позиції на маріупольському напрямку, вирішили не залишати цього року без подарунків і російських найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, з мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку російських бойовиків, армійці зібрали імпровізовану новорічну ялинку заввишки майже два метри.

"Це все боєприпаси, що заборонені Мінськими домовленостям. І на їхнє збирання ми витратили лише двадцять хвилин. Але, якщо б було поставлено завдання побудувати ялинку заввишки десять метрів, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4-5 годин", - повідомив старший офіцер командування військової частини В’ячеслав.

Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів 01

Як повідомив офіцер, цей новорічний подарунок українські захисники Приазов’я готові передати бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб

Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів 02
Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів 03
Фото: пресцентр ОС

Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100