В одному з гаражів Харкова поліція виявила 12 тонн нелегального спирту. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

З 25 грудня працівники поліції почали перевірку об'єктів можливого незаконного обігу спирту, а саме складів, баз, гаражних кооперативів, "наливайок" та інших закладів.

Так, співробітники слідчого управління, відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області та Шевченківського відділу поліції на вулиці Букова виявили гаражний бокс, в якому незаконно здійснювався розлив спирту. В ході огляду поліцейські виявили та вилучили 12 тонн рідини.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

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Встановлюються особи, причетні до цього факту.







Фото: сайт поліції Харкова