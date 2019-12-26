"Керуючись ленінськими заповітами": заборонена Компартія провела у Києві "конференцію" до дня народження Сталіна. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компартії України.

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Згідно з повідомленням, "учасники конференції з великим інтересом прослухали доповіді: Симоненка Петра Миколайовича - 1-го секретаря ЦК Компартії України, народного депутата України II-VIII скликань - "Сталінський досвід соціалістичних перетворень радянської країни"; Крючкова Георгія Корнійовича - члена Президії ЦК Компартії України, народного депутата України III-IV скликань - "І.В. Сталін як теоретик марксизму-ленінізму"; Мнацаканова Сергія Олександровича - ректора Партійної школи при ЦК Компартії України - "Внесок І.В. Сталіна в національно-державне будівництво СРСР".

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Серед тих, хто виступав, був і чинний член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук Солдатенко Валерій Федорович із доповіддю "І. В. Сталін і Україна на переломному історичному етапі", а також голова Київської міської Ради ветеранів, генерал-майор авіації Мартинов Микола Єгорович із виступом "І.В.Сталін - як військовий стратег і організатор Перемоги над фашизмом".

Після завершення заходу Симоненко вручив "пам'ятну медаль до 140-річчя І. В. Сталіна" Солдатенку Валерію Федоровичу та Арсеєнку Анатолію Григоровичу, а "перший секретар ЦК ЛКСМУ Михайло Кононович вручив комсомольський квиток представнику київської молоді".

Нагадаємо, 8 липня 2014 року Мін'юст і Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону КПУ на території держави. 16 грудня 2015 року суд заборонив діяльність КПУ за позовом Мін'юсту. 28 грудня КПУ звернулася до Київського апеляційного адмінсуду з апеляційною скаргою на відповідну постанову Окружного адмінсуду Києва.

У травні 2018 року в межах проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, правоохоронцям вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курирував росіянин на прізвище Гогічаєв, який підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком. Під час обшуку в Симоненка знайдено пістолет із глушником і 120 набоїв до нього.