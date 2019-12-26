Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку глави МВС у Twitter.

"У рамках вже другого спільного китайсько-українського проєкту Уряд КНР передав ДСНС 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, що значно підвищить ефективність роботи наших рятувальників. Дякуємо друзям і партнерам за системну підтримку!" - написав Аваков.

Водночас, як повідомляє Департамент комунікації МВС України, Китайська народна республіка передала українським підрозділам ДСНС 52 одиниці техніки та обладнання на загальну суму понад 95 мільйонів юанів, це близько 318 мільйонів гривень. Уже найближчим часом, після проходження навчань, її направлять у регіони.

"Я хочу подякувати і пану послу, і керівництву Китайської Республіки. Вперше ми зустрілися в 2016 році, тоді ви передали першу партію техніки, яка дуже знадобилась нашим фахівцям. Сьогодні ми маємо вже другий спільний проект, коли ви передаєте 52 одиниці техніки на 95 мільйонів юанів. Ми оновлюємо весь парк рятувальної техніки і всю техніку, яка приходить з Китаю, будемо використовувати в системному порядку для модернізації наших сил", - цитує Авакова пресслужба МВС.

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Зазначається, що серед переданої техніки – пожежні автопідіймачі, автодрабини, автомобільні крани, гусеничні бульдозери та автогрейдери.

Сьогодні сторони підписали акт передачі техніки.

"Я хотів би подякувати Уряду КНР та міністру внутрішніх справ за підтримку ДСНС. Ці 52 одиниці техніки дуже необхідні для нашої служби. Вся вона буде використовуватися за призначенням. І особливо хочу подякувати за висотні автопідіймачі та автодрабини. Минула партія техніки, яку ми отримали, постійно використовується при ліквідації надзвичайних ситуацій чи для їх попередження. Сподіваюсь, що ви побачили в особі ДСНС надійного партнера і наше співробітництво буде зміцнюватись", - сказав Микола Чечоткін.

Своєю чергою, Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вей сказав, що він завершує свою каденцію на посаді посла в Україні і тому, передача техніки чудовий останній акорд.

"У моїй дипломатичній службі головна місія – сприяти дружбі між нашими двома державами. Тож сьогоднішній захід ‑ це чудова нагода, щоб поставити крапку у моїй діяльності як посла в Україні", - сказав пан Ду Вей.



Фото: сайт МВС

Нагадаємо, у 2016 році, до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами, КНР передала Україні 25 одиниць інженерної та рятувальної техніки, 32 комплекти аварійно-рятувального обладнання і запасні частини до них. Серед техніки – автокрани, бульдозери, екскаватори, пікапи, дизельні генератори та водяні насоси.