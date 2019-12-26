Поліція видворила в Іспанію злодія в законі, громадянина РФ Батира Бухарського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними відомства, з 2017 року Батир Бухарський перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Королівства Іспанії. Разом з іншими учасниками ОЗГ організував схему по "відмиванню" коштів, здобутих злочинним шляхом, та які легалізовували шляхом придбання нерухомості. Відповідно до законодавства Іспанії, на "злодія в законі" чекає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на 17 років.

У поліції також нагадали, що в квітні 2019 року "злодій у законі" незаконно потрапив на територію України. Про цей факт стало відомо працівникам Управління стратегічних розслідувань в Київській області. Правоохоронці встановили місце знаходження "Батира Бухарського", затримали його та одразу повідомили про це європейських колег.

З метою подальшої екстрадиції до Королівства Іспанія 48-річний громадянин РФ і уродженець Узбекистану був поміщений у пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

У 1998 році в Москві Батир Бухарський був коронований злодієм в законі Дідом Хасаном і був довіреною особою ще одного злодія в законі на прізвисько Япончик.

У вівторок, 24 грудня, за сприяння Державної прикордонної служби України, Генеральної прокуратури, прокуратури Київської області та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції екстрадували "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський" до Королівства Іспанія та передали до рук правоохоронців.

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У відомстві також нагадали, що Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні проєкт закону №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою", ініційований президентом України. Участь у розробці законопроєкту взяли народні депутати та спеціалісти Департаменту стратегічних розслідувань. "За" законопроєкт проголосували 254 народних депутатів.