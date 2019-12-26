Через вибух гранати на Вінниччині загинув чоловік, двох поранено, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницькій області.

Господар будинку, у дворі якого сталася трагедія, запросив до себе в гості друзів. Чоловік кілька тижнів тому повернувся з Києва, там він був на заробітках, і вирішив відсвяткувати цю подію.

Під час застілля між чоловіками неодноразово виникали словесні конфлікти, причини яких ніхто з присутніх не пам'ятає. Коли гості вийшли на вулицю, господар будинку виніс гранату і погрожував її підірвати. Двоє з чоловіків намагалися його заспокоїти і забрати небезпечний предмет у нього з рук. Цього їм зробити не вдалося - боєприпас вибухнув.

Травмувалися 25 і 28-річні місцеві жителі. Під час надання медичної допомоги в реанімації молодший з чоловіків помер.

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Згодом з'ясувалося, що медичної допомоги потребував і правопорушник. Він дістав осколкове поранення ноги і був прооперований. Зараз він у медичній установі під охороною поліції.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) і ч.1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру.

За словами правопорушника, гранату він придбав у незнайомця в столиці. Поліція встановлює походження боєприпасу.









