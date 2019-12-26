Міжнародне угруповання намагалося налагодити поставки в Іран комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в обхід санкцій ООН, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН № 2231 від 20.07.2015.

Для фінансування оборудок використовувались фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу.

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За інформацією спецслужби протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам.

Під час проведення обшуків за місцями функціонування так званих бек-офісів "хавали" та проживання зловмисників на Київщині та Дніпропетровській області, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки і бланки іноземних суб’єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні і оптичні носії інформації та мобільні пристрої. Також виявлено гроші в сумі майже 600 тис. доларів США та 235 тис євро.







Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти.