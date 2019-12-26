Дніпровське КБ "Південне" зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба бюро на сторінці в мережі Facebook.

Крім того, бюро продовжує збирати льотний зразок космічного апарату наукового призначення "Мікросат-М". У 2020 році планується завершити збір і почати його випробування.

"У 2019 році виготовлено і випробувано дослідну конструкцію двигунної установки та габаритно-динамічний макет супутника GS-1 формату CubeSat. Вже проведені функціональні випробування транспортно-пускового контейнера. Також проведено перший етап вогневих випробувань дослідної двигунної установки малої тяги на "зеленому" монопаливі", - йдеться в повідомленні.

Наступного року КБ "Південне" планує виготовити габаритно-динамічний макет космічного апарата "Січ-2М" для оптико-електронного спостереження Землі високого розрізнення, який забезпечить Україну власними високоякісними цифровими знімками заданих ділянок земної поверхні у панхроматичному, багатоспектральному й інфрачервоному діапазонах.

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