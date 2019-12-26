Штаб командування ВМС в Одесі переселили в занедбану будівлю: моряки змушені жити в наметах на вулиці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє 048.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вимушений захід, хоча зараз командувач ВМС Ігор Воронченко говорить тільки про тренування, - кажуть волонтери ВМС ЗСУ. - Але, на жаль, реальність така, що цілком можливо, що наші моряки опиняться в наметах і будуть змушені працювати буквально в польових умовах - розпалювати буржуйки і вести свою роботу. Ми чудово пам'ятаємо 2016 рік, коли штаб ВМС ЗСУ збиралися відправити до Миколаєва, в якому немає виходу в море, а тільки річка Південний Буг. Тоді за допомогою волонтерів командування ВМС відбилося від цього неправомірного рішення. Зараз схожа ситуація. Штаб Південного оперативного командування "Південь" сухопутних військ виживає моряків зі старої будівлі на Пироговській. А ремонт у передбачуваній "новій" будівлі - не те, що не закінчений, він повільно йде - гроші Міноборони на нього заходять на квартирно-експлуатаційне управління Одеської області, яке також підпорядковується сухопутним військам. Звідси - конфлікт інтересів. Сухопутники не люблять моряків".

Штаб ВМСУ повинен переїхати на 6-ту станцію Великого Фонтану - в старі корпуси артучилища, які довгий час були занедбані - їх навмисно банкрутували, щоб за безцінь передати під висотне будівництво. Зараз квартал від 5,5 до 6 станції Великого Фонтану є здебільшого руїни, які ВМС намагаються привести в порядок. Але ремонт іде, справді, повільно. І ось сьогодні за корпусом передбачуваного "нового штабу" розбито наметове містечко - моряки облаштовують і прибирають територію, пиляють дрова і займаються розміщенням військової техніки.

Читайте також: Вони пройшли курс реабілітації. Щодо здоров'я вже всі "в нормі". Приступили до виконання своїх обов'язків, - Воронченко розповів, де служитимуть повернуті з російського полону моряки













