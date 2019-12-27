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27.12.19 10:21

Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану керівниками медичних закладів і комерційної структури Львівщини під час закупівель за бюджетні кошти медичних виробів і обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці систематично отримували від комерційних структур "відкати" у розмірі 10-15% за сприяння в укладанні вигідних контрактів. Угоди передбачали закупівлю товарів для медустанов за завищеними цінами.

Правоохоронці затримали посадовців після передачі в офісі фірми-постачальника чергового хабаря у сумі 24,5 тис. гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували низку інших фактів отримання "відкатів" керівниками низки медичних закладів регіону.

У межах кримінального провадження, директору одного з медзакладів, а також директору та головному бухгалтеру комерційної структури повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

На цей час фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми.

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Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 01
Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 02
Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 03
Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 04
Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ 05

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