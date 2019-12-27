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27.12.19 11:14

10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано. ФОТОрепортаж

У четвер, 26 грудня, невідомі напали на 22-річного водія служби таксі Uber. Кілька хлопців витягли його з машини і побили. Крім цього, вони вкрали в нього мобільний телефон і гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався близько 23:30 на вулиці Магдебурзького права.

Також зловмисники порізали шини автомобіля і вдарили ногами по кузову, залишивши на ньому вм'ятини. Крім цього, вони розбили об машину скляний чайник у коробці.

10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 01

Як розповів колега постраждалого, водій їхав із пасажиром вулицею Харківською, коли на проїжджу частину вийшли близько 10 осіб, які, ймовірно, перебували в стані алкогольного сп'яніння. Водій різко загальмував і обурився подібною поведінкою. Ті відреагували неадекватно: вони витягли його із салону і почали бити. За попередньою інформацією, у хлопця травмована голова. Медики підозрюють, що у потерпілого може бути струс мозку. Зараз він перебуває у 16-й лікарні, лікарі надають йому допомогу.

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10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 02

На місце події прибули правоохоронці. Вони опитали свідків і надалі з'ясовуватимуть всі обставини події.

10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 03
10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 04
10 чоловіків жорстоко побили водія таксі в Дніпрі, потерпілого госпіталізовано 05
Фото: Інформатор

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