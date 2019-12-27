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27.12.19 11:47

Двоє чоловіків отруїлися сурогатним алкоголем на Київщині, один з них помер, - Нацполіція. ФОТО

За попередніми даними, чоловіки отруїлися сурогатним алкоголем, який придбали у пенсіонерки-"шинкарки". Поліція зараз розслідує цей факт, з'ясовує всі обставини події, призначено відповідні експертизи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

До поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в кареті швидкої допомоги були проведені реанімаційні заходи 45-річному чоловіку, однак медикам не вдалося врятувати йому життя.

Поліцейські встановили, що напередодні ввечері за роботу з найманими працівниками господар розплатився грошима. Після чого один з них придбав алкоголь у шинкарки, яка проживає у селі Поправка.

Вранці власник новобудови знайшов двох чоловіків з ознаками отруєння і викликав швидку допомогу. На жаль, одному з них медикам не вдалося врятувати життя. Іншого працівника, 58-річного чоловіка у тяжкому стані доправлено до реанімаційного відділення.

Працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання 71-річної пенсіонерки, де виявили та вилучили скляні та пластикові ємкості з прозорою рідиною.

Вилучені речові докази упаковано в спеціальний пакет і направлено на експертизу.

Тіло померлого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За цим фактом слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Двоє чоловіків отруїлися сурогатним алкоголем на Київщині, один з них помер, - Нацполіція 01

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