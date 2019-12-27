Двоє чоловіків отруїлися сурогатним алкоголем на Київщині, один з них помер, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

До поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в кареті швидкої допомоги були проведені реанімаційні заходи 45-річному чоловіку, однак медикам не вдалося врятувати йому життя.

Поліцейські встановили, що напередодні ввечері за роботу з найманими працівниками господар розплатився грошима. Після чого один з них придбав алкоголь у шинкарки, яка проживає у селі Поправка.

Вранці власник новобудови знайшов двох чоловіків з ознаками отруєння і викликав швидку допомогу. На жаль, одному з них медикам не вдалося врятувати життя. Іншого працівника, 58-річного чоловіка у тяжкому стані доправлено до реанімаційного відділення.

Працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання 71-річної пенсіонерки, де виявили та вилучили скляні та пластикові ємкості з прозорою рідиною.

Вилучені речові докази упаковано в спеціальний пакет і направлено на експертизу.

Тіло померлого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За цим фактом слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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