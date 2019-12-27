Прокурори та адвокати потерпілих просять перенести розгляд апеляції на арешт ексберкутівців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

В апеляційний суд не привезли ексберкутівця Олександра Маринченка, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом. На думку прокурорів, розглядати апеляції за відсутності підозрюваного - порушення його прав, і засідання потрібно перенести.

Також прокурори зазначають, що про те, що розгляд відбудеться сьогодні, дізналися вчора пізно ввечері.

Вони не встигли вивчити матеріали скарг.

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Тієї ж позиції дотримуються й адвокати потерпілих Олена Сторожук та Євгенія Закревська, вони просять час на ознайомлення з апеляційними скаргами. Закревська також наголосила, що потерпілих своєчасно не попередили про розгляд справи, і далеко не всі змогли приїхати.

Захист ексберкутівців вважає можливим провести засідання без підозрюваного.











Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.