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27.12.19 14:30

"Міс Львів 2018" Болюх поскаржилася російським пропагандистам на "репресії" в Україні. ВІДЕО+ФОТО

Львів'янка Наталія Болюх, яка володіє титулами "Міс Львів 2018" та "Міс Україна-Всесвіт", стала героїнею пропагандистського ток-шоу на російському телеканалі "Перший канал".

На головному пропагандистському телеканалі в Росії історію "Міс Львова" розповіли під рубрикою, яка називається "Затравлена". А в анонсі тему було представлено як "Українські націоналісти репресують "Міс Львів", "Дівчині на батьківщині влаштували справжню травлю, її звинувачують у тому, що ганьбить Україну, вимагають позбавити громадянства і вислати з країни", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24tv.ua.

Так, у програмі "Насправді" на "Першому каналі" українка Наталія Болюх заявила, що у Львові її переслідують українські націоналісти. Додамо, раніше дівчина потрапляла у скандали через поїздки до Москви, де вона проводила час у компанії російського чиновника Аліка Назаряна, який публічно заявляв, що Крим – це Росія.

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Тому російські пропагандисти радо показали на телеекранах львів'янку жертвою бандерівців та націоналістів, які знущаються з дівчини через її регулярні поїздки до Росії.

"Я прилетіла до Львова, виходжу з аеропорту і мене за руки беруть чоловіки і запитують: "Може, тебе назад у Москву відправити?" Я попросила відчепитися від мене. Але він, кремезний чоловік, каже: "Зараз за тобою приїде Хаммер на московських номерах",
- розповіла "Міс Львова 2018".

У програмі дівчина сказала лише кілька слів, заявивши, що вона немає жодного стосунку до політики. Розмова більше тривала між іншими учасниками скандального ток-шоу. Один з них назвав учасників Революції Гідності "агресивними, тупими людьми, які представляють меншість, визначають майбутнє більшості", з чим Наталія Болюх погодилася. Львівську "міс" на пропагандистському "Першому каналі" також назвали "голубом миру" між Україною і Росією.

Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 01
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 02
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 03
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 04
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 05
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 06
Міс Львів 2018 Болюх поскаржилася російським пропагандистам на репресії в Україні 07

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