НАБУ і СБУ проводять обшуки в Адміністрації морських портів України. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі дії санкціоновані. Здійснюються в межах розслідування можливих зловживань посадовців "АМПУ" під час закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії", - повідомляється на сторінці НАБУ в соцмережі Facebook.

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Як наголошується в повідомленні, попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із весни 2019 року за матеріалами СБУ.





