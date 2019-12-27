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27.12.19 17:24

Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи. ФОТОрепортаж

По Шулявському шляхопроводу пустили вісім 30-тонних МАЗів. Поки по мосту проїжджали вантажівки, внизу стояли мер Києва Кличко і будівельники, які зводили міст.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міського голови Києва.

"Згідно з проєктною документацією, є перелік норм і стандартів, яким повинні відповідати технічні характеристики нового мосту.Для того, аби перевірити відповідність заявлених характеристик конструкції, - її навантажили. Перевірка відбулася в два етапи. - Етап динамічного навантаження і етап статичного навантаження", - пояснив Кличко .

Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 01Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 02Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 03Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 04

На етапі динамічного навантаження по мосту одночасно з різною швидкістю їздили 8 МАЗів з баластом. Вага кожної вантажівки - 30 тонн. Тобто, міст перебував під вагою 240 тонн.

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Під час навантажень експерти за допомогою спеціального обладнання зібрали інформацію про стан мосту. Вони проаналізують її і порівняють із заявленими характеристиками.

Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 05Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 06

"За умови відповідності всіх норм і вимог - згідно з висновками експертів, вже можна буде відкривати технологічний проїзд новим мостом. - Рух автотранспорту з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка. Сподіваюся, що це станеться в найближчі дні", - сказав Кличко.

Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи 07

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