Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міського голови Києва.

"Згідно з проєктною документацією, є перелік норм і стандартів, яким повинні відповідати технічні характеристики нового мосту.Для того, аби перевірити відповідність заявлених характеристик конструкції, - її навантажили. Перевірка відбулася в два етапи. - Етап динамічного навантаження і етап статичного навантаження", - пояснив Кличко .

На етапі динамічного навантаження по мосту одночасно з різною швидкістю їздили 8 МАЗів з баластом. Вага кожної вантажівки - 30 тонн. Тобто, міст перебував під вагою 240 тонн.

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Під час навантажень експерти за допомогою спеціального обладнання зібрали інформацію про стан мосту. Вони проаналізують її і порівняють із заявленими характеристиками.

"За умови відповідності всіх норм і вимог - згідно з висновками експертів, вже можна буде відкривати технологічний проїзд новим мостом. - Рух автотранспорту з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка. Сподіваюся, що це станеться в найближчі дні", - сказав Кличко.

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