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27.12.19 21:10

"Опель" зіткнувся з маршруткою в Дніпропетровській області: дівчина-водій і пасажирка легковика загинули на місці. ФОТО

14-річна пасажирка маршрутки - в лікарні з легкими травмами. Зіткнення сталося через те, що дівчина за кермом "Опеля" виїхала на зустрічну смугу.

"Опель" зіткнувся з маршруткою в Дніпропетровській області: дівчина-водій і пасажирка легковика загинули на місці. ФОТО

ДТП сталося на трасі між с. Вільне та м. Новомосковськ. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Попередньо встановлено, що водійка автомобіля "Опель" не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автобусом. На момент ДТП в салоні автобусу, який рухався за маршрутом Казначеївка – Новомосковськ, перебувало 10 пасажирів та водій", - сказано в повідомленні поліції.

25-річна водій легковика та її 23-річна пасажирка загинули на місці. 14-річна дівчина, яка їхала в автобусі, госпіталізована з легкими травмами.

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"Відомості за даним фактом будуть внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - відзначили в поліції.

Опель зіткнувся з маршруткою в Дніпропетровській області: дівчина-водій і пасажирка легковика загинули на місці 01
Опель зіткнувся з маршруткою в Дніпропетровській області: дівчина-водій і пасажирка легковика загинули на місці 02

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