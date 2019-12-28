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28.12.19 10:03

Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі. ДОКУМЕНТ

Учора вночі, 27 грудня, до будівлі Генеральної прокуратури України прийшли члени сімей Героїв Небесної Сотні і передали звернення до керівництва Генпрокуратури з вимогою пояснити причину зміни прокурорів у справі про розстріли на Інститутській в лютому 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Так, до ГПУ прийшли член ГО "родина героїв Небесної сотні", син убитого Володимир Бондарчук, поранений на Інститутській 20 лютого 2014-го Святослав Колесніков та захисники потрепілих Олена Сторожук, Євгенія Закревська, Павло Дикань.

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Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі 01
Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі 02
Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі 03

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

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У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.

Розгляд апеляції на утримання колишніх бійців "Беркута" під вартою продовжиться завтра, в суботу, 28 грудня.

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