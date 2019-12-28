Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові засуджено до довічного ув'язнення й відпущено під особисте зобов'язання. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Водночас обвинуваченим замінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів з дня його ухвалення.

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Перед початком суду була інформація, що будівля замінована, пише АТН.

Потім двері відчинили, і всіх пропускали через металодетектор, проте почалася тиснява, і тому багато ЗМІ не потрапили в зал.

Також перед засіданням біля суду активісти влаштували пікет проти обміну обвинувачених.

Активісти перед початком суду розгорнули банер, де було написано: "Обмін терористів - ганьба Зеленського".

Поліцейські закрили двері в зал судового засідання, де колегія суддів зачитувала вирок.

Вирок оголосили без преси і обвинувачених. Вони в СІЗО і слухали його в режимі відеоконференції.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час проведення урочистої ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. У результаті теракту загинули четверо і поранено дев’ятеро людей.

Внаслідок вибуху на місці загинули харківський активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко. Наступного дня помер 15-річний Данило Дідік, що внаслідок вибуху зазнав тяжкої черепно-мозкової травми і впав у кому.

24 лютого помер ще один поранений внаслідок вибуху — 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини – Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Усім трьом оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). 22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.