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28.12.19 12:58

Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році.

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ

Відповідну постанову ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Є підстави (для зміни прокурорів. — Ред), передбачені законом, вони не були дотримані. Але ця постанова не може бути оскаржена, тобто на сьогодні ми позбавлені повноважень, тому на сьогодні ми змушені були залишити судове засідання", — сказав Донський.

"Починаємо з надання прокурорами нової постанови Рябошапки від 28 грудня про ще одну зміну групи прокурорів.
Старі прокурори остаточно видалені зі справи. Прокурор Олексій Донський, після позбавлення його повноважень підтримувати обвинувачення в цій судовій справі (а не тільки під час розгляду цих апеляцій), попросив пробачення перед потерпілими за дії держави.
Це було достойно. На жаль, в генпрокурора такої мужності немає..", - написала адвокат потерпілих Олена Сторожук.

В апеляційному суді триває розгляд апеляції ексберкутівців, яких, ймовірно, планують обміняти найближчим часом. Адвокати потерпілих Закревська і Сторожук заявили відвід новій групі прокурорів, яких під час вчорашнього засідання надіслав на заміну генпрокурор Рябошапка. Суд, однак, відхилив відвід.

Адвокати підозрюваних, зі свого боку заявили що захист потерпілих затягує процес.

Потім суд оголосив перерву для того, щоб адвокат потерпілих Тітич міг ознайомитись з матеріалами справи.

У залі суду присутні тільки беркутівці, яких Святошинський суд раніше відпустив під домашній арешт. Також в процесі беруть участь потерпілі, в тому числі і через відеозв'язк. Багато в залі активістів і журналістів.

Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 01

Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 02

Ексберкутівці Тамтура і Маринченко.

Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 03
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 04

Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 05
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 06
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 07
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 08
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 09
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 10

Нові прокурори у справі.


Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 11
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 12

Під будівлею суду перебувають автомобілі, схожі на відомчі автомобілі українських спецслужб. Активісти побоюються, що вони чергують для вивезення ексберкутівців для обміну.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ


Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 13
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 14
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 15
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 16
Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова 17

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