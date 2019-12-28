Нові швидкісні катери українського виробництва успішно пройшли ходові випробування, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, на ходових випробуваннях "Бріги" продемонстрували швидкість від 32 до 35 вузлів (близько 70 км/год), залежно від завантаження.

Уже з початком нового навігаційного сезону підрозділи спеціальних дій на Азовському і Чорному морях виходитимуть на службу на нових катерах.

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Зазначається, що виграло тендер на будівництво катерів для спецпідрозділу морських прикордонників харківське підприємство "Бріг ЛТД", яке вперше реалізувало проект мілітарі-співпраці. Компанія виробляє товари для активного відпочинку і спорту.

Регіональним управлінням Морської охорони було розроблено технічне завдання та сформульовані чіткі вимоги до майбутніх катерів: швидкість, маневреність, місткість, дальність плавання, оснащення сучасною навігаційною та радіолокаційною технікою, засобами зв’язку, ергономічність корпусу, витрат пального тощо.

Малі катери оздоблені стаціонарним дизельним двигуном, мають запас пального понад 300 літрів, максимально можуть вмістити 11 бійців, прийняти на борт в загальному 1500 кг, тобто збільшену штурмову групу в повному екіпіруванні та озброєнням. Важливо, що ці катери оснащені спеціальним трапом для підняття водолаза, що дозволить проводити підводні огляди суден, наприклад, на рейдових стоянках або у відкритому морі до заходу судна в порт. А також, в комплекті з катером поставлений трейлер для наземного транспортування катеру. Таким чином, спецпідрозділ має підвищену мобільність і може переміщуватися для точкових дій на різних ділянках узбережжя та різних водоймах прикордоння.

Бійці спецпідрозділу безпосередньо брали участь у прийманні катерів та у випробувальних маневрах, перевіривши на собі всі заявлені характеристики.

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Фото: dpsu.gov.ua