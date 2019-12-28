Перевірку не пройшов жоден із 36 керівників територіальних органів Держгеокадастру. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, таким чином, жоден глава територіальних органів Держгеокадастру не залишився на посаді.

"Окрім наявних випадків невиконання/неналежного виконання посадових обов’язків, було виявлено й правопорушення, усі необхідні матеріали вже передано на розгляд до правоохоронних органів.

Нагадуємо, перевірка проводилася з метою забезпечення максимальної прозорості та результативності процесу реорганізації Держгеокадастру в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018-2019 років.

Також незабаром буде оголошено другу хвилю конкурсів на вакантні посади керівництва (начальників та їхніх заступників) у територіальних органах Держгеокадастру.



Нагадаємо, на початку грудня голова Держгеокадастру Денис Башлик оголосив про комплексну перевірку роботи служби. На час проведення всіх керівників і заступників керівників Головних управлінь Госгеокадастра в областях і Києві усунули від виконання посадових обов'язків.

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