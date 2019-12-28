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28.12.19 15:29

Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції. ФОТОрепортаж

Адвокати сторони потерпілих попросили суд дати їм час на ознайомлення з матеріалами справи, зокрема апеляційними скаргами ексберкутівців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Як зазначила Євгенія Закревська, захисники готові були вивчати документи всю ніч - проте необхідні матеріали їм так і не надали. До розгляду справи вони вивчити документи також не могли, оскільки дізналися про призначене на ранок 27 грудня засідання пізно ввечері 26-го. Потерпілі підтримують клопотання своїх адвокатів.

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Адвокати підозрюваних висловилися проти задоволення клопотання, і судді пішли до нарадчої кімнати.

Судді вирішили відхилити клопотання і перейти до наступної стадії розгляду.

Адвокати потерпілих заперечують проти цього і пояснюють свою позицію, але суд не слухає їх і зачитує рішення Святошинського суду, на яке, власне, подана апеляційна скарга.

Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 01

Під будівлю суду підігнали спецтранспорт.


Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 02
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 03
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 04
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 05
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 06
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 07
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 08
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 09
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 10
Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

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У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.

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