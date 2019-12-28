Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
28.12.19 15:37

У Києві відкрили рух Шулявським мостом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза відкрив у Києві рух автотранспорту новим Шулявським мостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей міст уже є сучасним мостом, який буде багато років експлуатуватись і зменшить транспортне навантаження, яке є в нашому місті. Дуже добре, що ми встигли відкрити рух транспорту, як і обіцяли, до кінця року. Багато людей сумнівались, багато людей, які скептично ставилися. Але можу сказати, що всі ті завдання, які ми беремо, ми виконуємо. І наступний крок — ми також плануємо до кінця наступного року запустити автосполучення між лівим і правим берегами на Подільсько-Воскресенському мосту. Це також буде подарунком у наступному році для киян", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шулявський міст перевірили на міцність: над головою Кличка їздили МАЗи. ФОТОрепортаж

"Ну що, поїхали? Шулявка їде!" - сказав мер, здійснивши поїздку  шляхопроводом на квадроциклі.

Він нагадав, що 27 грудня в Києві відбулися динамічні випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу.

При динамічному навантаженні вісім МАЗів із баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн.

"Тобто міст надійний і буде експлуатуватися багато років... Зараз уже не буде корків на Проспекті Перемоги, і транспорт відсьогодні їздитиме Шулявським шляхопроводом", - додав Кличко.

Раніше Кличко заявляв, що рух Шулявським шляхопроводом планують відкрити наприкінці поточного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу

У Києві відкрили рух Шулявським мостом 01
У Києві відкрили рух Шулявським мостом 02
У Києві відкрили рух Шулявським мостом 03
У Києві відкрили рух Шулявським мостом 04
У Києві відкрили рух Шулявським мостом 05

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100