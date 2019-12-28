Філатов: У грудні вартість тепла в платіжках зменшиться на 30%. ФОТО

Так, у грудні ціни на нього у платіжках будуть менше на 30%, ніж торік. Фактично люди зможуть заощадити до тисячі грн. Наразі це — один із найвищих показників економії серед територіальних громад, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За чотири роки Дніпро вклав у тепломодернізацію мереж чималі кошти. Системна робота та ціноутворення нині дозволяють людям відчути реальну економію у власних гаманцях. Залежно від розміру квартири заощадження становитиме від 350 до 1 тис. грн. Це — важлива тема для дніпрян, і вона на моєму особистому контролі", — заявив Борис Філатов.

Очільник міста також наголосив – якщо дніпрянам прийдуть несправедливі платіжки, вони можуть звертатися на гарячу лінію мерії: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12. На початку нинішнього опалювального сезону міський голова повідомив, що до 2016 року більше третини мереж теплопостачальних підприємств Дніпра були зношені або перебували в аварійному стані.

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Це завдавало чималих фінансових збитків, адже, крім проривів і аварій, тепло просто втрачалося на шляху до будинків. Змінити ситуацію дозволили системні ремонти тепломереж, насосів, встановлення потужних котлів і загальне оновлення обладнання котелень, яке подекуди стояло ще з 1970-х років.

Також ретельніше стежать за тиском і температурою – їх регулюють відповідно до погодних умов, щоб люди не переплачували за тепло, котре вилітає у кватирку. Нині у грудні вартість тепла зменшується на 30% для населення, а також громадських і релігійних організацій, котрі функціонують у місті.

Наступного місяція цифри у платіжках також переглядатимуть. Водночас у Кривому Розі ціну на тепло понизили на 25%, у Харкові — на 23%, в Одесі — на 20%, у Павлограді — на 16%.