Російські пропагандисти показали трьох українців зі списку на обмін, які перебувають у полоні "ДНР". ФОТО

Журналістам hromadske вдалося ідентифікувати 23-річного Василя Жемелінського і 54-річного Бориса Пундора, інформує Цензор.НЕТ. Третього чоловіка ідентифікувати не вдалося.

На відео Жемелінський запитав "омбудсменку ДНР" Дарину Морозову, чи повернуться вони додому цього року. На що Морозова відповіла, що всі троє перебувають у списках на майбутній обмін утримуваними.

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Також телеканал показав коментар Жемелінського, який говорить, що має намір служити далі в лавах Збройних сил України, "якщо це буде можливо".

Василь Жемелінський - військовий 57-ї бригади ЗСУ. Він потрапив у полон бойовиків "ДНР" 17 лютого 2018 року під Пісками.

Борис Пундор - один із 8 військовослужбовців 43-ї окремої механізованої бригади "Патріот", які потрапили в полон "ДНР", заїхавши вантажівкою на непідконтрольну українській владі територію 22 травня 2019 року.





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Нагадаємо, телеканал "Росія 1" показав трьох інших українських військових, які теж перебувають у полоні "ДНР": Богдана Пантюшенка, Олександра Корінькова і Сергія Глондара.