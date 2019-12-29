Активісти продовжують чергувати під Лук'янівським СІЗО, щоб не дати вивезти звільнених судом ексберкутівців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 7 ранку під Лук'янівським СІЗО - людей поменшало, розділились на невеликі групи та чергують біля усіх можливих виїздів з СІЗО", - зазначила журналіст.

Люди моніторять всі можливі виїзди із будівлі СІЗО, час від часу групами переміщаючись між під'їздами до пенітенціарної установи.

Раніше активісти заблокували сміттєвими баками основний під'їзд до СІЗО.

"Периметр СІЗО контролюють громадяни. Додаю фото, зроблені близько 5:45. Людей негусто. Але всі можливі виїзди заблоковані автомобілями громадян", - повідомив журналіст Богдан Кутєпов.



























Нагадуємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід п'яти ексберкутівцям, обвинуваченим в розстрілах активістів на Інститутській в 2014 році. Утримання під вартою і домашній арешт їм замінений на особисте зобов'язання.