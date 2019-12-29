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29.12.19 14:07

Активісти розібрали барикади під Лук'янівським СІЗО. ФОТОрепортаж

Противники обміну ексберкутівців, яких суд звільнив у суботу під особисте зобов'язання, завершили акцію під Лук'янівським СІЗО, що тривала з вечора суботи.

Про це hromadske повідомив співкоординатор "Руху опору капітуляції" Олександр Іванов, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив про недосягнуту мету акції та плани її завершувати.

"Цю інформацію я прочитав щойно, що "Беркут" обміняли. Що можу сказати? Сьогодні було розтоптане правосуддя та Революція Гідності. Жодних шансів тепер покарати вбивць Небесних сотні, з'ясувати правду — немає. Я думаю, акція буде закінчуватися, оскільки мета її, на жаль, не була досягнута", — сказав Іванов.

Також біля СІЗО була присутня народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар. Її пустили в будівлю і повідомили, що "незаконно утримуваних" осіб наразі у будівлі немає.

"Зворушило. Протестувальники самі розібрали мінібарикаду із сміттєвих контейнерів, яку ставили вночі", - повідомив журналіст Григорій Пирлік.

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Активісти розібрали барикади під Лукянівським СІЗО 01
Активісти розібрали барикади під Лукянівським СІЗО 02
Активісти розібрали барикади під Лукянівським СІЗО 03
Активісти розібрали барикади під Лукянівським СІЗО 04
Активісти розібрали барикади під Лукянівським СІЗО 05

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