Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
30.12.19 08:40

У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів. ФОТОрепортаж

У межах обміну утримуваними особами з полону найманців РФ було звільнено 12 українських військовослужбовців.

Фотографії воїнів, які повернулися з полону, опублікував пресцентр Об'єднаних Сил, інформує Цензор.НЕТ.

У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 01

Звільнені військовослужбовці:

1. Воскобойник Володимир Володимирович;

2. Геймур Олександр Юрійович;

3. Глондар Сергій Вікторович;

4. Дєєв Іван Анатолійович;

5. Дуванов Кім Володимирович;

6. Євтушок Юрій Олександрович;

7. Жемелінський Василь Леонідович;

8. Іванчук Сергій Олександрович;

9. Коріньков Олександр Олександрович;

10. Пантюшенко Богдан Валерійович;

11. Пундор Борис Йосипович;

12. Фурсов Роман Вікторович

У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 02
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 03
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 04
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 05

Також читайте: Будемо продовжувати роботу над встановленням українців, які перебувають у полоні на окупованій території і в РФ, - Зеленський

У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 06
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 07
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 08
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 09
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 10
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 11
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 12

Також дивіться: Зустріч в аеропорту "Бориспіль" звільнених унаслідок обміну українців з участю президента Зеленського. ФОТОрепортаж

У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 13
У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів 14

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Під час обміну було звільнено 81 людину, 76 із них повернулися на підконтрольну Україні територію, - Зеленський

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100