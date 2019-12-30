У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів. ФОТОрепортаж

Фотографії воїнів, які повернулися з полону, опублікував пресцентр Об'єднаних Сил, інформує Цензор.НЕТ.
Звільнені військовослужбовці:
1. Воскобойник Володимир Володимирович;
2. Геймур Олександр Юрійович;
3. Глондар Сергій Вікторович;
4. Дєєв Іван Анатолійович;
5. Дуванов Кім Володимирович;
6. Євтушок Юрій Олександрович;
7. Жемелінський Василь Леонідович;
8. Іванчук Сергій Олександрович;
9. Коріньков Олександр Олександрович;
10. Пантюшенко Богдан Валерійович;
11. Пундор Борис Йосипович;
12. Фурсов Роман Вікторович
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.