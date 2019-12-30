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30.12.19 21:19

На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині завершились командно-штабні навчання військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 01

З виходом у визначені райони були розгорнуті пункти управління, організована їх охорона та оборона, встановлений зв’язок, здійснені заходи маскування, інженерні роботи тощо.

За словами керівника навчання, офіцери командування Десантно-штурмових військ, штаби військових частин і підрозділів, а також начальники родів військ і служб удосконалювали практичні навички в управлінні підпорядкованих підрозділів у реальному режимі часу. Також була здійснена реальна перевірка всіх тактичних розрахунків для виконання подальших завдань.

На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 02

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На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 03
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 04
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 05

Під час практичного етапу за рішенням командира визначені підрозділи здійснили багатокілометровий марш з подоланням водної перешкоди на штатній броньованій техніці.

Після цього на одному із полігонів відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою. Воїни-десантники відпрацьовували різні навчально-бойові завдання в різних видах загальновійськового бою та різні тактичні дії.

На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 06
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 07

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На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 08
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 09
На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ 10

Навчання проходили у тісній взаємодії з підрозділами авіації Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

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