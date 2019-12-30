На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
З виходом у визначені райони були розгорнуті пункти управління, організована їх охорона та оборона, встановлений зв’язок, здійснені заходи маскування, інженерні роботи тощо.
За словами керівника навчання, офіцери командування Десантно-штурмових військ, штаби військових частин і підрозділів, а також начальники родів військ і служб удосконалювали практичні навички в управлінні підпорядкованих підрозділів у реальному режимі часу. Також була здійснена реальна перевірка всіх тактичних розрахунків для виконання подальших завдань.
Під час практичного етапу за рішенням командира визначені підрозділи здійснили багатокілометровий марш з подоланням водної перешкоди на штатній броньованій техніці.
Після цього на одному із полігонів відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою. Воїни-десантники відпрацьовували різні навчально-бойові завдання в різних видах загальновійськового бою та різні тактичні дії.
Навчання проходили у тісній взаємодії з підрозділами авіації Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.