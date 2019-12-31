12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Посвідчення та військові квитки від імені керівництва Генерального штабу Збройних сил України вручив начальник Управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України полковник Олександр Тарнавський.

Він подякував військовослужбовцям за виявлену витримку і стійкість і привітав з прийдешніми святами - Новим роком та Різдвом Христовим.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.

Список звільнених українців.

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