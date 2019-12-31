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31.12.19 15:38

12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Дванадцяти звільненим з полону українським військовослужбовцям у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" вручили відновлені особисті документи, що засвідчують перебування на військовій службі в Збройних силах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Посвідчення та військові квитки від імені керівництва Генерального штабу Збройних сил України вручив начальник Управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України полковник Олександр Тарнавський.

Він подякував військовослужбовцям за виявлену витримку і стійкість і привітав з прийдешніми святами - Новим роком та Різдвом Христовим.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.

Список звільнених українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнених з полону військовослужбовців доставили до Головного військового госпіталю, де вони пройдуть медобстеження, - Міноборони

12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони 01

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