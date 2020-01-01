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01.01.20 11:52

У новорічну ніч кордон України охороняли 3,5 тис. прикордонних нарядів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Державна прикордонна служба продовжує посилено нести службу. Загалом у новорічну ніч кордон України охороняли близько 3,5 тисячі прикордонних нарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Всього за минулу добу на в'їзд і виїзд з України було оформлено 175 000 громадян. Причому в нашу державу прибуло майже 95 тис. осіб, тоді як з України оформлено 80 тис. осіб. Крім того, впродовж доби оформлено близько 30 тис. транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Всього під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено в пропуску близько 100 особам, з них - понад 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону.

Патрулювання з посиленими заходами безпеки триватимуть і надалі.

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У новорічну ніч кордон України охороняли 3,5 тис. прикордонних нарядів, - Держприкордонслужба 01
У новорічну ніч кордон України охороняли 3,5 тис. прикордонних нарядів, - Держприкордонслужба 02
У новорічну ніч кордон України охороняли 3,5 тис. прикордонних нарядів, - Держприкордонслужба 03

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