Тепловоз пасажирського поїзда "Харків-Херсон" загорівся на ходу. ФОТОрепортаж

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

"2 січня об 11:36 надійшло повідомлення про займання тепловоза пасажирського потягу "Харків-Херсон" поблизу станції Любине у Снігурівському районі Миколаївської області. На виклик прибули вогнеборці 24 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та місцева пожежна охорона "Первомайське". З’ясовано, що машиніст, його помічник та провідники намагались загасити займання вогнегасниками, але не вдалось", - йдеться в повідомленні.

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О 12:00 рятувальники локалізували пожежу, о 12:35 ліквідували, її причина - замикання високовольтної камери секції Б тепловоза 2Т10УТ0070.

Тепловоз відчепили від вагонів поїзда і відігнали на безпечну відстань. В результаті пожежі ніхто не постраждав.





