BMW на фейкових номерах із радянською символікою затримано на кордоні з Молдовою. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В ході перевірки правоохоронці встановили, що номерні знаки автомобіля 1990 року випуску саморобні, а наданий на контроль технічний паспорт - невстановленого зразка. Крім того, на кузові автомобіля демонстративно була наклеєна символіка Радянського Союзу.

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Згодом, під час огляду транспортного засобу іноземця, військовослужбовці Білгород-Дністровського загону знайшли справжні документи на авто.

За фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 436-1 КК "Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганди комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів" і ст. 358 КК "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" оповіщені компетентні правоохоронні органи.

Автомобіль чоловіка вилучено та передано співробітникам Нацполіції.