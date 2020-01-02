Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Добош повідомив журналістам, що у зверненні просить Денісову взяти під особистий контроль хід справи, в рамках якої підозрюється Кузьменко, а також направити президенту Володимиру Зеленському, главі МВС Арсену Авакову, генпрокурору Руслану Рябошапці та голові Нацполіції Ігорю Клименку акт реагування на порушення прав і свобод Юлії Кузьменко, включаючи право на презумпцію невинуватості, право на свободу, право на справедливий суд, право на захист.

За словами адвоката, скарга викладена на 10 аркушах і містить детальну інформацію про всі порушення щодо його підзахисної.

Добош також підкреслив, що Денісова на даний момент є єдиною людиною в Україні, до якої можна звернутися з такою скаргою.













Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.