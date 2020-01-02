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02.01.20 19:41

Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання "Український тиждень" банер на свою підтримку. ФОТОрепортаж

Звільнений у рамках обміну утримуваними особами на Донбасі журналіст Станіслав Асєєв 2 січня зняв банер #FreeAseyev з балкона редакції українського видання "Український тиждень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

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Під час зняття банера, відповідаючи на запитання журналістів, чи усвідомлює Стас Асєєв своє перебування на волі, він сказав: "Потрібно ще психологічно адаптуватися, зокрема і до ритму міста, до якого не те щоб не звик - не було можливості. Але, напевно, варто".

Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання Український тиждень банер на свою підтримку 01

Серед планів на найближче майбутнє, каже Асєєв, не тільки психологічна адаптація, а й зустріч із сім'єю.

Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання Український тиждень банер на свою підтримку 02

"Напевно, буде окрема робота щодо "Ізоляції" (таємна в'язниця, обладнана на захопленій російськими гібридними силами в 2014 році території музею сучасного мистецтва - колишнього заводу ізоляційних матеріалів)", - сказав Асєєв.

Також допоміг Асєєву зняти банер головний редактор видання "Український тиждень" Дмитро Крапивенко.

Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання Український тиждень банер на свою підтримку 03

"Спочатку з'явилася картинка в нашому журналі, коли ми дізналися про вирок Стаса - 15 років суворого режиму. Незабаром проводили акцію в арт-платформі "Ізоляція", і ми вже підготували цей плакат. Потім ми його повісили на балконі, а зараз залишимо в редакції на стіні як історичний артефакт", - зазначив Крапивенко.

Звільнений журналіст Асєєв зняв із балкона редакції видання Український тиждень банер на свою підтримку 04

Також Станіслав Асєєв підписав всім охочим книгу "В ізоляції" про життя на окупованій території Донбасу, видану "Радіо Свобода" в 2018 році. У ній опубліковано матеріали, які він писав із січня 2015 року по травень 2017 року.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

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