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03.01.20 14:42

Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україну прибули перші два вертольоти H125 виробництва франко-німецької компанії Airbus Helicopters, які надійдуть у розпорядження Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Перша партія прибула в міжнародний аеропорт "Київ". Всього українські прикордонники отримають 24 таких вертольоти.

Вертольоти передані Україні в рамках домовленостей між Міністерством внутрішніх справ і Airbus Helicopters. Єдина система авіаційної безпеки і захисту в Україні має поповнитися 55 новими зразками авіаційної техніки.

Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 01

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що два вертольоти Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу. Впродовж року в Україну прибуде 10 вертольотів Airbus Helicopters для інших підрозділів МВС.

Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 02

Заступник міністра Сергій Гончаров зазначив, що Н125 - це лідер в лінійці легких вертольотів. Держприкордонслужба вибрала саме цю модель, тому що вони пристосовані, щоб моніторити поточну ситуацію на кордоні.


Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 03
Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 04
Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 05
Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 06

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