Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: В Україну прибув із Франції п'ятий вертоліт Н225. ФОТО

Перша партія прибула в міжнародний аеропорт "Київ". Всього українські прикордонники отримають 24 таких вертольоти.

Вертольоти передані Україні в рамках домовленостей між Міністерством внутрішніх справ і Airbus Helicopters. Єдина система авіаційної безпеки і захисту в Україні має поповнитися 55 новими зразками авіаційної техніки.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що два вертольоти Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу. Впродовж року в Україну прибуде 10 вертольотів Airbus Helicopters для інших підрозділів МВС.

Заступник міністра Сергій Гончаров зазначив, що Н125 - це лідер в лінійці легких вертольотів. Держприкордонслужба вибрала саме цю модель, тому що вони пристосовані, щоб моніторити поточну ситуацію на кордоні.









