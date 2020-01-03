У Станиці Луганській біля моста розібрали обхідний перехід. ФОТО

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Він використовувався з 4 жовтня по 20 листопада 2019 року під час відновлення основного моста.

Після відкриття моста в Станиці Луганській тимчасову конструкцію, яка становила собою дерев'яний настил на лісах, вирішили прибрати. Конструкція була побудована на березі річки і могла просісти. Тому впродовж грудня і перших днів січня її розібрали.

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Нагадаємо, у липні 2019 року зруйнований міст у Станиці Луганській відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити упродовж місяця.

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5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

20 листопада, за тиждень до запланованого терміну, в Станиці Луганській відкрили новий міст. Церемонію відкриття відвідали президент України Володимир Зеленський і представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.



