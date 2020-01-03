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03.01.20 22:37

У Києві зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула, ще одну - госпіталізовано. ФОТО

У столиці на вулиці Васильківській сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Зазначається, що внаслідок події загинув водій Mercedes, пасажира Hyundai госпіталізовано, водія BMW затримали.

У Києві зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула, ще одну - госпіталізовано 01

Попередньо встановлено, що водій BMW виконував поворот із вулиці Бурмистенка на Васильківську. Внаслідок маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав головною дорогою вулиці Васильківська, і його відкинуло на автомобіль Hyundai. Через травми водій Mercedes загинув до приїзду лікарів. Також із травмою грудної клітки в лікарню госпіталізували пасажирку авто Hyundai.

У Києві зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула, ще одну - госпіталізовано 02

Водія автомобіля BMW затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події працюють слідчі і встановлюють обставини і причини аварії.

У Києві зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула, ще одну - госпіталізовано 03

Слідче управління столичної поліції розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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