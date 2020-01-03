Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
03.01.20 20:27

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нашому паспорті немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець", - Зеленський

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком. ВIДЕО

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 02

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 04

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 05

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 06

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 07

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 09

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 10

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 11

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 12

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 13

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 14

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 15

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 16

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 17

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 18

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 19

Більше фотошопів дивіться тут

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100