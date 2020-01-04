У Дніпрі сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку, рятувальники евакуювали 14 людей, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася 3 січня близько 17:00. Рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі однокімнатної квартири на сьомому поверсі і вогонь перекинувся на житлову кімнату. Співробітники ДСНС евакуювали із задимлених приміщень верхніх поверхів 14 осіб, зокрема 4 дітей.

"Двох людей вивели в засобах захисту органів дихання. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та балкон, на загальній площі 40 кв. м. Унаслідок пожежі загиблих і постраждалих немає", - зазначили у відомстві.

Пожежу було локалізовано о 18:06 та ліквідовано о 18:19.

Загалом до гасіння пожежі залучили 15 людей особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Дивіться також: Через пожежу в клубі на Тернопільщині 8 дітей госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО