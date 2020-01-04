Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Полотно можна побачити на виставці "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" у Мистецькому арсеналі.
Виставка триває з 12 грудня 2019 року. Після закриття виставки 19 січня картину повернуть у Дніпропетровський художній музей.
Зазначається, що повернення полотна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" - перший результативний випадок співпраці України і США на офіційному державному рівні щодо повернення пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.