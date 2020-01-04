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04.01.20 13:07

Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі. ФОТО

У Мистецькому арсеналі в Києві тимчасово виставлено картину Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації в 1941 році, і яку було повернуто Україні на початку 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Полотно можна побачити на виставці "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" у Мистецькому арсеналі.

Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі 01

Виставка триває з 12 грудня 2019 року. Після закриття виставки 19 січня картину повернуть у Дніпропетровський художній музей.

Зазначається, що повернення полотна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" - перший результативний випадок співпраці України і США на офіційному державному рівні щодо повернення пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

Читайте також: Україна повертає зі США картину, вивезену під час Другої світової війни, - посольство

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