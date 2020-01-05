Десантний корабель ВМФ Росії, у якого на пів дорозі до Сирії відмовив двигун, завели на буксирі в Чорне море. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".
Буксирування проводив океанський буксир МБ-304.
Сфотографував незвичайний конвой у протоці Босфор відомий турецький шипспотер Yörük Işık.
БДК "Орськ" виконував завдання в Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії. За інформацією "Думської", поломка двигунів змусила судно йти до Севастополя на буксирі.
Довжина корабля - 113 метрів, ширина - 15,6, осідання - 4,5 метра. Водотоннажність - 4560 тонн, максимальна швидкість - 17 вузлів.
Як відомо, Росія переправляє десантними кораблями військові вантажі в Сирію в рамках так званої операції Кремля "Сирійський експрес".