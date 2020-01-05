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05.01.20 11:00

Десантний корабель ВМФ Росії, у якого на пів дорозі до Сирії відмовив двигун, завели на буксирі в Чорне море. ФОТО

Учора в Чорне море завели на буксирі великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ", який, за офіційною інформацією, зламався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".

Буксирування проводив океанський буксир МБ-304.

Сфотографував незвичайний конвой у протоці Босфор відомий турецький шипспотер Yörük Işık.

Десантний корабель ВМФ Росії, у якого на пів дорозі до Сирії відмовив двигун, завели на буксирі в Чорне море 01

БДК "Орськ" виконував завдання в Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії. За інформацією "Думської", поломка двигунів змусила судно йти до Севастополя на буксирі.

Десантний корабель ВМФ Росії, у якого на пів дорозі до Сирії відмовив двигун, завели на буксирі в Чорне море 02
Фото Yörük Işık

Довжина корабля - 113 метрів, ширина - 15,6, осідання - 4,5 метра. Водотоннажність - 4560 тонн, максимальна швидкість - 17 вузлів.

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Як відомо, Росія переправляє десантними кораблями військові вантажі в Сирію в рамках так званої операції Кремля "Сирійський експрес".

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