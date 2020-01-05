П'яний водій іномарки спровокував ДТП і влаштував бійку з патрульними в Харкові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

4 грудня о 21:53 на Салтівському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen та Daewoo Lanos 61-річний водій Daewoo вилетів із машини.

34-річний чоловік, який керував іномаркою в стані алкогольного сп'яніння, намагався втекти з місця ДТП, але йому перешкодили це зробити перехожі.

Люди викликали швидку допомогу і поліцію. На місце події прибули слідчі СУ ГУНП у Харківській області і патрульні. Унаслідок аварії обидва водії зазнали тілесних ушкоджень. Однак 34-річний чоловік не йшов на контакт із медиками, поводився агресивно, обох постраждалих доставили в лікарню в супроводі патрульного екіпажу.

У приймальному відділенні п'яний водій почав кидатися на патрульних. Як наслідок, один із поліцейських зазнав тілесних ушкоджень.

Зазначену подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі терміном до 5 років.

За фактом ДТП слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті дії правопорушників караються обмеженням волі терміном до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Всі обставини встановлюються.

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