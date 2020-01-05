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05.01.20 15:13

Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Новий рік Морська охорона починає з новими силами: 9 кораблів і 7 катерів пройшли планові ремонти на підприємствах Ізмаїла, Миколаєва, Одеси, Маріуполя та були спущені на воду у святкові дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Залізним охоронцям морських рубежів проведено роботи з відновлення корпусів, двигунів і технічного оснащення, регламентні роботи озброєння", - сказано в повідомленні.

Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 01

Флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" і ще три кораблі Морської охорони після закінчення ремонту вийшли в море на службу в передсвяткові та святкові дні, відпрацювали підготовку і злагодженість екіпажів після тривалої перерви на ремонт. Також було проведено навчальні стрільби, перевірено справність і готовність корабельної зброї.

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Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 02

"Поряд з іншими кораблями та катерами Морської охорони "оновилися" і колишні два порушники прикордонного законодавства – рибальські шхуни, які було конфісковано у браконьєрів і відтоді перебувають у складі Держприкордонслужби. Із оновленими двигунами та спецобладнанням відтепер "Аметист" і "Онікс" стануть ефективнішими у протидії браконьєрській, контрабандній та іншій протиправній діяльності на морі", - повідомили у відомстві.

Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 03

Зазначається, що в межах розвитку Морської охорони для підтримки боєздатності корабельно-катерного складу Держприкордонслужбою в 2019 році виділено близько 60 млн грн, що майже в 10 разів більше, ніж  попереднього року.

Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 04
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 05
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 06
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 07
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 08
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 09
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 10
Фото: прес-служба Держприкордонслужби

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