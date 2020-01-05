Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Залізним охоронцям морських рубежів проведено роботи з відновлення корпусів, двигунів і технічного оснащення, регламентні роботи озброєння", - сказано в повідомленні.

Флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" і ще три кораблі Морської охорони після закінчення ремонту вийшли в море на службу в передсвяткові та святкові дні, відпрацювали підготовку і злагодженість екіпажів після тривалої перерви на ремонт. Також було проведено навчальні стрільби, перевірено справність і готовність корабельної зброї.

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"Поряд з іншими кораблями та катерами Морської охорони "оновилися" і колишні два порушники прикордонного законодавства – рибальські шхуни, які було конфісковано у браконьєрів і відтоді перебувають у складі Держприкордонслужби. Із оновленими двигунами та спецобладнанням відтепер "Аметист" і "Онікс" стануть ефективнішими у протидії браконьєрській, контрабандній та іншій протиправній діяльності на морі", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що в межах розвитку Морської охорони для підтримки боєздатності корабельно-катерного складу Держприкордонслужбою в 2019 році виділено близько 60 млн грн, що майже в 10 разів більше, ніж попереднього року.















Фото: прес-служба Держприкордонслужби